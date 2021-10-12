12 Октября 2021
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Общество Свердловская область
Пожарные на месте тления торфяника на юге Екатеринбурга (2021) | Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

Смог в Екатеринбурге: превышений вредных примесей в воздухе не обнаружено

Роспотребнадзор провел исследование качества атмосферного воздуха в Екатеринбурге. В понедельник город затянуло смогом из-за тлеющего торфяника.

Как сообщили Накануне.RU в управлении Роспотребнадзора по Свердловской области, исследование воздуха проводилось на взвешенные вещества, оксид углерода, двуокись серы, диоксид азота, углерод (сажа), формальдегид, РМ10 и РМ2,5. Результаты не выявили превышений предельно допустимых концентраций вредных примесей и взвешенных веществ.

"Исследования продолжаются. Ситуация остается на контроле управления Роспотребнадзора по Свердловской области", - добавили в ведомстве.

По данным регионального ГУ МЧС, тление торфа в Екатеринбурге локализовано. Огнеборцы продолжают вести проливку территории.

Пожарные на месте тления торфяника на юге Екатеринбурга(2021)|Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

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Смог в Екатеринбурге: превышений вредных примесей в воздухе не обнаружено

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Теги: смог, торф, Роспотребнадзор, воздух, Екатеринбург



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Ранее 11.10.2021 07:47 Мск "Тление происходит на большой глубине": Екатеринбург накрыл смог из-за торфяника


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