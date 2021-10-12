Смог в Екатеринбурге: превышений вредных примесей в воздухе не обнаружено

Роспотребнадзор провел исследование качества атмосферного воздуха в Екатеринбурге. В понедельник город затянуло смогом из-за тлеющего торфяника.

Как сообщили Накануне.RU в управлении Роспотребнадзора по Свердловской области, исследование воздуха проводилось на взвешенные вещества, оксид углерода, двуокись серы, диоксид азота, углерод (сажа), формальдегид, РМ10 и РМ2,5. Результаты не выявили превышений предельно допустимых концентраций вредных примесей и взвешенных веществ.

"Исследования продолжаются. Ситуация остается на контроле управления Роспотребнадзора по Свердловской области", - добавили в ведомстве.

По данным регионального ГУ МЧС, тление торфа в Екатеринбурге локализовано. Огнеборцы продолжают вести проливку территории.