"Тление происходит на большой глубине": Екатеринбург накрыл смог из-за торфяника

В понедельник утром Екатеринбург накрыл смог. В МЧС назвали причину его появления.

По информации центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС по Свердловской области, смог на территории некоторых районов уральской столицы вызван тлеющим торфяником в районе микрорайона Солнечный. Для контроля обстановки в район была направлена оперативная группа.

"В ходе обследования открытых очагов горения не выявлено, тление происходит в толще торфяника на большой глубине. Для мониторинга пожарной обстановки планируется задействовать беспилотную авиационную систему. В случае обнаружения открытых очагов горения на поверхности, будут приниматься меры для их ликвидации", - сообщили Накануне.RU в ведомстве.

Ранее сообщалось, что на этой неделе в нескольких регионах Урала ожидается резкое потепление.