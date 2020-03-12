Депутата пермской гордумы все-таки планируют уволить с должности директора лицея после скандала с поборами

22 Сентября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Тесак" скончался в челябинском СИЗО

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Образование Приволжский ФО Пермский край
Ирина Горбунова (2020) | Фото: delint.ru

Депутата пермской гордумы все-таки планируют уволить с должности директора лицея после скандала с поборами

Депутата пермской городской думы Ирину Горбунову могут уволить с должности директора лицея №9. О необходимости такого решения сообщила в своем Instagram начальник департамента образования администрации Перми Людмила Серикова, передает корреспондент Накануне.RU.

По ее словам, вчера к ним в департамент образования вновь пришел отец мальчика, пожаловавшийся на поборы в школе и травлю его ребенка. Разговор о ситуации в лицее длился два часа.

"Вынуждена признать, что никакие меры департамента по решению конфликта, начиная с декабря прошлого года и включая временное отстранение директора, не дали желаемых результатов. С целью нормализации обстановки в лицее №9 я все больше прихожу к выводу о необходимости увольнения директора", - заявила она.

Отметим, что на пост отреагировала сама депутат Ирина Горбунова. Она напомнила директору, что ранее ее уже временно отстраняли - как раз для разрешения конфликта.

"Напоминаю, что Вы ведь отстраняли меня для того, чтобы все разрешить наилучшим образом и сами решали как, а сейчас я должна ответить за ваши попытки, которые, оказывается, ни к чему не привели? А еще есть акт, в котором написано, кто и за что виноват, так давайте решим, кто несет ответственность, наверное, действительно руководитель, только чего?" - высказалась она.

Напомним, скандал разгорелся после того, как отец одного из учеников заявил о поборах. Якобы он отказался сдавать деньги на учебники, после чего его сына начали травить. Проверка показала, что поборы действительно были, однако в других классах.

"Факт сбора денежных средств подтвердился. Они собирались в параллели 3-х классов (3А, 3Б, 3В, 3Г). В 3Д классе, в котором учится мальчик, деньги на учебники не собирались", - сообщали ранее в пресс-службе администрации Перми.

Также в мэрии опровергали информацию о травле ребенка. За поборы выговор был объявлен заместителю директора Ольге Байдаровой - она исполняла обязанности руководителя образовательного учреждения до назначения на должность директора школы - депутата гордумы Ирины Горбуновой.

Напомним также, что вице-премьер правительства Прикамья Антон Клепиков на своей странице в Facebook заявил, что после скандала с поборами в гимназии №9 Перми Ирину Горбунову следует уволить и удивился результатам проверки.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Депутата пермской гордумы все-таки планируют уволить с должности директора лицея после скандала с поборами

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Ирина Горбунова, лицей №9, учебники, травля, директор, отстранение, увольнение, Людмила Серикова



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Развитие сюжета:

Ранее 24.08.2020 15:39 Мск Пермский депутат осталась руководителем лицея после скандала с поборами
Ранее 18.06.2020 08:55 Мск В Перми отец лицеиста в знак протеста поборам устроил голодовку
Ранее 13.03.2020 14:50 Мск В Перми глава департамента образования получила прокурорское представление из-за поборов в лицее №9

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 05.03.2020 12:00 Мск Вице-премьер краевого правительства призвал уволить депутата-директора пермского лицея, где были поборы с родителей
Ранее 04.03.2020 10:50 Мск Директор-депутат "отъехала". В Перми завершены проверки лицея, где жаловались на поборы и травлю
Ранее 03.03.2020 13:37 Мск Скандал о поборах в пермском лицее №9 попал в эфир программы "Мужское/Женское" на "Первом канале"
Ранее 02.03.2020 14:47 Мск За поборы в пермском лицее накажут заместителя директора, а не депутата Горбунову
Ранее 26.02.2020 10:56 Мск "Нормальное управленческое решение": депутат о своем отстранении от руководства пермским лицеем
Ранее 25.02.2020 13:38 Мск В Перми депутата отстранили от руководства лицеем после скандала с поборами и травлей

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение





Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети