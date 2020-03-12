Депутата пермской гордумы все-таки планируют уволить с должности директора лицея после скандала с поборами

Депутата пермской городской думы Ирину Горбунову могут уволить с должности директора лицея №9. О необходимости такого решения сообщила в своем Instagram начальник департамента образования администрации Перми Людмила Серикова, передает корреспондент Накануне.RU.

По ее словам, вчера к ним в департамент образования вновь пришел отец мальчика, пожаловавшийся на поборы в школе и травлю его ребенка. Разговор о ситуации в лицее длился два часа.

"Вынуждена признать, что никакие меры департамента по решению конфликта, начиная с декабря прошлого года и включая временное отстранение директора, не дали желаемых результатов. С целью нормализации обстановки в лицее №9 я все больше прихожу к выводу о необходимости увольнения директора", - заявила она.

Отметим, что на пост отреагировала сама депутат Ирина Горбунова. Она напомнила директору, что ранее ее уже временно отстраняли - как раз для разрешения конфликта.

"Напоминаю, что Вы ведь отстраняли меня для того, чтобы все разрешить наилучшим образом и сами решали как, а сейчас я должна ответить за ваши попытки, которые, оказывается, ни к чему не привели? А еще есть акт, в котором написано, кто и за что виноват, так давайте решим, кто несет ответственность, наверное, действительно руководитель, только чего?" - высказалась она.

Напомним, скандал разгорелся после того, как отец одного из учеников заявил о поборах. Якобы он отказался сдавать деньги на учебники, после чего его сына начали травить. Проверка показала, что поборы действительно были, однако в других классах.

"Факт сбора денежных средств подтвердился. Они собирались в параллели 3-х классов (3А, 3Б, 3В, 3Г). В 3Д классе, в котором учится мальчик, деньги на учебники не собирались", - сообщали ранее в пресс-службе администрации Перми.

Также в мэрии опровергали информацию о травле ребенка. За поборы выговор был объявлен заместителю директора Ольге Байдаровой - она исполняла обязанности руководителя образовательного учреждения до назначения на должность директора школы - депутата гордумы Ирины Горбуновой.

Напомним также, что вице-премьер правительства Прикамья Антон Клепиков на своей странице в Facebook заявил, что после скандала с поборами в гимназии №9 Перми Ирину Горбунову следует уволить и удивился результатам проверки.