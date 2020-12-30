Дмитрий Федечкин назначен вице-губернатором Сахалинской области

Дмитрий Федечкин назначен заместителем губернатора Сахалинской области.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора Сахалинской области, к своим обязанностям он приступает с 1 января. Федечкин будет курировать информационную политику в регионе.

До назначения он возглавлял издательский дом "Губернские ведомости". И.о. директора издательского дома назначен его заместитель Владимир Чудаев.

Напомним, до 2012 года Дмитрий Федечкин руководил управлением по делам печати и массовых коммуникаций Челябинской области. Затем был назначен директором департамента печати и массовых коммуникаций администрации губернатора Свердловской области, откуда перешел в пресс-службу Министерства сельского хозяйства РФ.

В январе 2016 года он был назначен заместителем руководителя аппарата губернатора Челябинской области - начальником управления пресс-службы и информации правительства региона. 24 мая 2019 года он покинул должность по собственному желанию. После этого возглавлял департамент по связям с общественностью Русской медной компании.