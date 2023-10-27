28 Октября 2023
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Фото: Накануне.RU

Бывший пиарщик свердловского губернатора осужден за растрату бюджетных средств

Бывший пиарщик губернаторов Свердловской и Челябинской областей, бывший замгубернатора Сахалинской области по информационной политике Дмитрий Федечкин осужден за хищение бюджетных средств. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Сахалинской области.

Вместе с Федечкиным осудили и его соучастников - замдиректора ОАУ "Издательский дом "Губернские ведомости", где замгубернатора ранее также занимал должность директора, и гендиректора ООО "Рекламно-производственная компания "Сила цвета". Каждого из трех фигурантов в зависимости от их роли в мошеннической схеме, осудили по ч. 3 ст. 160 УК РФ (растрата с использованием служебного положения) и ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в группе лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере).

В суде было установлено, что Федечкин вместе с соучастниками с июня 2020 года по май 2021 года похитил 2,9 млн руб. из бюджета областного автономного учреждения. Для этого мошенник увеличил реальную цену договоров на оказание услуг по размещению рекламы на пассажирских автобусах. Помимо этого, экс-пиарщик губернаторов в мае и декабре 2020 года вместе со своим заместителем растратили вверенные областью средства на безосновательные премии сотрудникам. Позже эти средства были потрачены на корпоративные мероприятия.

Суд назначил Дмитрию Федечкину наказание в виде 5 лет исправительной колонии общего режима, с лишением права занимать на государственной службе должности, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций на срок 2 года. Его заместитель и руководитель коммерческой организации осуждены к лишению свободы на срок от 3,5 до 4 лет условно, с установлением испытательного срока 3 года.

Напомним, что Федечкин возглавил управление по делам печати правительства Челябинской области в 2010 году, когда пост губернатора региона еще занимал Михаил Юревич. После этого он перешел на аналогичную должность в Свердловскую область к губернатору Евгению Куйвашеву, а в 2015 году вернулся в Челябинск, став пресс-секретарем нового главы региона Бориса Дубровского.

Теги: Федечкин, мошенничество, растрата, суд


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