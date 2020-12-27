Посол США в РФ наотрез отказался прививаться российской вакциной от ковида

Посол США в РФ 61-летний Джон Салливан не будет прививаться российской вакциной от коронавируса. Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом сообщила пресс-секретарь американского посольства в Москве Ребекка Росс.

"Посол Салливан благодарит МИД России за предложение о вакцине, однако не хочет отбирать дозу "Спутника V", предназначенную для российских граждан", - написала сегодня Росс в своем Твиттере.

Напомним, с завтрашнего дня в Москве начинается запись для жителей города старше 60 лет, желающих поставить прививку от COVID-19. Ранее Минздрав России разрешил гражданам старшего поколения прививаться от коронавируса вакциной "Спутник V".

Сегодня стало известно, что поставить вакцину от ковида решил президент России Владимир Путин.