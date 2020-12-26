Вакцину "Спутник V" разрешили использовать при массовой вакцинации пожилых людей

Вакцину "Спутник V" разрешили использовать при массовой вакцинации лицам старше 60 лет. Об этом сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в эфире телеканала "Россия-24".

Изменения внесены в инструкцию по медицинскому применению. . Теперь вакцина "Спутник V" разрешена для применения у лиц в возрасте 18 лет и старше и сделать прививку могут, в том числе, и пожилые люди.

По словам главы минздрава, экспертиза доказала эффективность и безопасность вакцины для пожилых граждан старше 60 лет.

10 декабря в России началась вакцинация против коронавируса. 14 декабря Мурашко сообщил, что препарат в рамках масштабной вакцинации доставлен во все регионы России.