"Ждал завершения всех формальностей". Путин решил привиться от коронавируса

Владимир Путин скоро расскажет о принятом решении относительно своей вакцинации от коронавируса. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Мы имеем право ожидать, что в обозримой перспективе президент сам расскажет о принятом решении. Он, собственно, и сказал, что сам это обязательно сделает. Он сказал, что будет прививаться, что принял такое решение и ждал завершения всех формальностей", - рассказал Песков в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".

Напомним, на этой неделе Минздрав России одобрил возможность прививаться от коронавируса вакциной "Спутник V" людям старшего поколения. Мэр Москвы Сергей Собянин уже заявил, что начиная с понедельника, 28 декабря, прививку от COVID-19 смогут сделать жители столицы старше 60 лет.

Недавно в ходе ежегодной большой пресс-конференции Путин рассказал, почему до сих пор не привился от коронавируса.