Собянин объявил о начале вакцинации пожилых москвичей от COVID-19

Начиная с завтрашнего понедельника прививку от COVID-19 смогут сделать жители Москвы старше 60 лет. Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом в своем блоге в воскресенье сообщил глава города Сергей Собянин.

Как напомнил мэр, Минздрав России одобрил возможность прививаться от коронавируса вакциной "Спутник V" гражданам старшего поколения.

"Это здорово. Потому что пожилые люди – самая большая группа риска, которая наиболее тяжело переносит болезнь. С понедельника мы открываем для них запись на вакцинацию. По себе скажу – это реально работает", - отметил Собянин.

Напомним, за минувшие сутки в России было выявлено 28 тыс. 284 новых случая коронавируса в 85 регионах страны. Первое место по суточному приросту у Москвы – 6 тыс. 620 случаев.