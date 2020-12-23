В Курганской области отменят некоторые "ковидные" ограничения

В Курганской области вводятся послабления в действующий режим повышенной готовности. Сообщили Накануне.RU в региональном оперштабе.

Так, с 25 декабря возобновляют работу секции по зимним видам спорта, будет разрешено проведение соревнований на открытом воздухе. С вчерашнего дня в регионе возобновились театральные представления, но при условии ограниченного числа посетителей. В зале не должно быть больше 50 человек, также число посетителей не должно превышать треть зала.

В Курганской области зафиксировано более 11 тыс. случаев коронавируса.