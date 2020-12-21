В Европе приостанавливают авиасообщение с Британией из-за мутации COVID-19

Италия прекратит авиасообщение с Великобританией из-за новой мутации COVID-19, обнаруженной в королевстве.

О таких же мерах объявили власти Нидерландов (до 1 января), Австрии, Бельгии, Болгарии, Ирландии и Кувейта.

Также могут прекратить авиасообщение с Великобританией Литва и Швеция. В настоящее время перелеты прекращены Францией и Германией. Чехия и Греция ввели обязательный карантин для прибывающих из страны, пишет "Коммерсант".

Напомним, российские власти пока не принимали решения по закрытию авиасообщения с Великобританией.

Вопрос находится на контроле, о решениях сообщат дополнительно, сообщили в оперштабе. Там отметили, что обо всех принятых решениях будет сообщено дополнительно.

Предполагается, что новый тип коронавируса в Великобритании на 70% более заразный.