21 Декабря 2020
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Общество За рубежом
колесо шасси шина самолет Уральские авиалинии Airbus A320neo (2019) | Фото:Накануне.RU

В Европе приостанавливают авиасообщение с Британией из-за мутации COVID-19

Италия прекратит авиасообщение с Великобританией из-за новой мутации COVID-19, обнаруженной в королевстве.

О таких же мерах объявили власти Нидерландов (до 1 января), Австрии, Бельгии, Болгарии, Ирландии и Кувейта.

Также могут прекратить авиасообщение с Великобританией Литва и Швеция. В настоящее время перелеты прекращены Францией и Германией. Чехия и Греция ввели обязательный карантин для прибывающих из страны, пишет "Коммерсант".

Напомним, российские власти пока не принимали решения по закрытию авиасообщения с Великобританией.

Вопрос находится на контроле, о решениях сообщат дополнительно, сообщили в оперштабе. Там отметили, что обо всех принятых решениях будет сообщено дополнительно.

Предполагается, что новый тип коронавируса в Великобритании на 70% более заразный.

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В Европе приостанавливают авиасообщение с Британией из-за мутации COVID-19

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Теги: Европа, авиация, коронавирус



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Ранее 21.12.2020 02:08 Мск "Аэрофлот" продолжает полеты в Великобританию, где выявлен более заразный коронавирус

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