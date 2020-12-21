СМИ: Великобритании может не хватить продовольствия и вакцин

Ситуация в Великобритании, где распространяется новая мутация коронавируса, очень серьезна, в стране через несколько недель может возникнуть нехватка еды, сообщила британский корреспондент шведского телеканал SVT Анна-Майя Перссон.

"Также говорят, что они не смогут завозить вакцину от коронавируса, военные сейчас находятся в состоянии готовности, чтобы иметь возможность развернуть воздушные мосты", — заявила она.

Перссон также сообщила о длинных очередях фур на пограничных пунктах с Францией, пишет Regnum.

Напомним, в Великобритании обнаружили новый вариант коронавируса, которые распространяется быстрее известных типов.

По данным британских медицинских чиновников, всего у Sars-CoV-2 на сегодня выявлено более 4 тыс. мутаций. Британский мутант был выявлен на юго-востоке Англии. Его главная особенность – повышенная заразность (+70% к самым распространенным в стране штаммам).

По данным The Guardian, несколько недель назад новую версию вируса выявляли у 10-15% заболевших из некоторых лондонских районов, но на прошлой неделе это число подскочило до 60%.

Франция и Германия уже прекратили перелеты в Великобританию. Чехия и Греция ввели обязательный карантин для прибывающих из страны. Российские власти пока не принимали решения по закрытию авиасообщения с Великобританией.