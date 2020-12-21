21 Декабря 2020
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Самолёт А320 Airbus авиакомпании Аэрофлот (2020) | Фото: Накануне.RU

"Аэрофлот" продолжает полеты в Великобританию, где выявлен более заразный коронавирус

Российский перевозчик "Аэрофлот" не получал указаний от правительственного штаба о приостановке авиасообщения с Великобританией.

Эта авиакомпания единственный перевозчик, который выполняет регулярные рейсы из Москвы в Лондон.

"У нас на данный момент нет информации о таком решении",— сообщил представитель авиакомпании Михаил Демин, передает ТАСС.

Тем временем, Франция и Германия уже прекратили перелеты в Великобританию. Чехия и Греция ввели обязательный карантин для прибывающих из страны.

Напомним, российские власти пока не принимали решения по закрытию авиасообщения с Великобританией.

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"Аэрофлот" продолжает полеты в Великобританию, где выявлен более заразный коронавирус

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Теги: Аэрофлот, коронавирус



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