"Аэрофлот" продолжает полеты в Великобританию, где выявлен более заразный коронавирус

Российский перевозчик "Аэрофлот" не получал указаний от правительственного штаба о приостановке авиасообщения с Великобританией.

Эта авиакомпания единственный перевозчик, который выполняет регулярные рейсы из Москвы в Лондон.

"У нас на данный момент нет информации о таком решении",— сообщил представитель авиакомпании Михаил Демин, передает ТАСС.

Тем временем, Франция и Германия уже прекратили перелеты в Великобританию. Чехия и Греция ввели обязательный карантин для прибывающих из страны.

Напомним, российские власти пока не принимали решения по закрытию авиасообщения с Великобританией.