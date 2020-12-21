Россия следит за ситуацией с мутировавшим в Британии коронавирусом

Российские власти пока не принимали решения по закрытию авиасообщения с Великобританией, где обнаружили новую мутацию COVID-19.

Вопрос находится на контроле, о решениях сообщат дополнительно, сообщили в оперштабе. Там отметили, что обо всех принятых решениях будет сообщено дополнительно, сообщает ТАСС.

Предполагается, что новый тип коронавируса в Великобритании на 70% более заразный.

Как сообщалось, эпидемия коронавируса может закончиться в России весной или раньше.

Такое мнение в интервью для фильма Наили Аскер-заде "Опасный вирус. Первый год" высказала глава Роспотребнадзора Анна Попова.