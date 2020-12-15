Приговор Соколову будет оглашен 25 декабря

Приговор историку и расчленителю Олегу Соколову, обвиняемому в убийстве возлюбленной Анастасии Ещенко, а также в незаконном хранении оружия, будет оглашен 25 декабря текущего года, пишет "Коммерсант".

Напомним, прокуратура в ходе прений запросила для него 15 лет колонии строгого режима. Сторона защиты просила назначить ему срок, не превышающий восемь лет колонии.

Тем временем, в последнем слове историк выразил раскаяние в содеянном, но одновременно сообщил об изменах Ещенко и провокациях со стороны своего оппонента Евгения Понасенкова.