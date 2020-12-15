Приговор Соколову будет оглашен 25 декабря
Приговор историку и расчленителю Олегу Соколову, обвиняемому в убийстве возлюбленной Анастасии Ещенко, а также в незаконном хранении оружия, будет оглашен 25 декабря текущего года, пишет "Коммерсант".
Напомним, прокуратура в ходе прений запросила для него 15 лет колонии строгого режима. Сторона защиты просила назначить ему срок, не превышающий восемь лет колонии.
Тем временем, в последнем слове историк выразил раскаяние в содеянном, но одновременно сообщил об изменах Ещенко и провокациях со стороны своего оппонента Евгения Понасенкова.
Он полагает, что она вступила в интимную связь с преступником-рецидивистом, чтобы отомстить Соколову за "выдуманные наветы". "Анастасия переродилась, стала изводить меня дикими сценами", - заявил на последнем слове Соколов. Историк считает, что после измены, которую он предполагает, она оставалась с ним ради карьеры и материальных выгод.