Задержана владелица сгоревшего дома престарелых в Башкирии

Задержана руководитель дома престарелых в Башкирии, где при пожаре погибли 11 постояльцев.

Как сообщили Накануне.RU в СУ СКР, по региону, женщину подозревают в причинении смерти по неосторожности. У нее дома идут обыски. В ближайшее время решится вопрос о ее аресте.

Кроме того, следователи возбудили второе дело после пожара – об оказании некачественных услуг.

Напомним, минувшей ночью в башкирской деревне Ишбулдино произошел пожар в здании АНО Центр социального обслуживания населения "Дом престарелых". В момент возгорания в здании находились 15 человек, но только четверо смогли самостоятельно покинуть помещение. При тушении были обнаружены тела остальных 11 человек.