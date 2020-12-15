Сгоревший в Башкирии дом престарелых не успели проверить на пожарную безопасность

Дом престарелых в Башкирии, в котором произошел пожар, был зарегистрирован недавно. Как сообщил источник "Интерфакса", в нем еще не успели провести проверки противопожарной безопасности.

В Министерстве семьи, труда и соцзащити Башкирии не знали о работе этого пансионата.

Напомним, минувшей ночью в башкирской деревне Ишбулдино произошел пожар в здании АНО Центр социального обслуживания населения "Дом престарелых". В момент возгорания в здании находились 15 человек, но только четверо смогли самостоятельно покинуть помещение. При тушении были обнаружены тела остальных 11 человек.

Учреждение работало легально, но права на круглосуточное размещение не имело, сообщили в администрации Абзелиловского района республики. Там добавили, что дом престарелых мог быть перегружен. Здание рассчитано на оказание услуг не более чем 10 клиентам.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).