"Мы просто надзорный орган". Центробанк рассказал, почему не помог свердловским пайщикам, потерявшим миллионы

В Уральском ГУ Банка России объяснили причины своего "бездействия" в отношении КПК "Первый" и "Первый Уральский", обманутые пайщики которых из-за банкротства кооперативов потеряли более миллиарда руб.

Как рассказала Накануне.RU начальник управления надзора за рынком микрофинансирования Уральского ГУ Банка России Наталья Мокшина, основной причиной потери денежных средств является непонимание самих пайщиков природы КПК и его деятельности.

Кооперативы привлекают доступностью заемных средств, отсутствием необходимости сбора большого количества документов и привлечения поручителей, более доходными процентами, а также возможностью договориться о реструктуризации в случае затруднений по возврату денег. При этом мало кто замечает, что денежные средства кооператива просто не могут быть застрахованы государством.

"КПК это фактически подобие касс взаимопомощи. То есть люди либо компании создают КПК для того чтобы, решать финансовые вопросы, оказывать финансовую помощь членам кооператива. Они объединяют финансы "в общий котел", из которого сами же могут брать взаймы. При этом у КПК нет задачи получить прибыль. Их главная функция - принимать деньги от одних пайщиков и выдавать займы другим", - пояснила Мокшина.

Центробанк в данной истории играет роль только надзорного органа, задачи которого: регулирование в сфере КПК, выездные проверки деятельности кооперативов, направление предписаний и запросов в КПК, а также ведение государственных реестров. В случае уличения кооператива в создании финансовой пирамиды, Банк России направляет информацию в правоохранительные органы для дальнейшей проверки и возбуждения уголовного дела, как это и было с КПК "Первый Уральский" два года назад.

В свою очередь Центробанк подтвердил, что предписание КПК "Первый" и правда было выдано в ноябре 2018 г., о чем пайщикам, согласно законодательству, должны были сообщить непосредственно сами органы управления КПК. Задача Банка России - следить за его исполнением через отчетность, которая через личный кабинет кооператива направлялась в банк за подписью Бикбулатова. Никаких работников, которые выезжали бы в офисы КПК, чтобы проверить, висят ли в них предписания, никаких личных встреч представителей банка с пайщиками для донесения данной информации – законодательством не предусмотрено. По итогу, каждая сторона в этой истории делает от себя все возможное, но этого недостаточно из-за несовершенства прописанных законов, на что ранее и сетовал депутат ЗакСО Александр Ивачев.

Наталья Мокшина также отметила, что именно пайщики на общем собрании выбирают людей на роль председателя и членов правления и могу в любой момент досрочно прекратить их полномочия. Для этого пайщикам необходимо обратиться в Банк России или саморегулируемую организацию самого кооператива (СРО), который и осуществляет весь остальной контроль над КПК.

В рамках регулируемого законодательством поля, Центробанк даже не может обратиться с иском непосредственно к самому Бикбулатову за использование имени Центробанка в своих личных целях. Но это могут сделать сами пайщики.

Что же касается многомиллионной задолженности КПК, наличие таковой – нормальная практика для кооперативов. При этом, по словам Мокшиной, в отчетности, которую предоставлял КПК "Первый" в Банк Росси, не было информации о том, что данная задолженность является фактическим убытком.

Поскольку Банк России, как регулятор, не вправе вмешиваться в оперативную деятельность потребительских кооперативов, как и любой другой финансовой организации, было принято решение о совместной, с участниками рынка, разработке паспорта финансового продукта. На листе А4 новым участникам, в том числе и КПК, будет представлена вся необходимая информация, доступно разъясняющая о природе организации. Контролироваться данная система будет благодаря личным досье клиентов, где будет содержаться документ об ознакомлении человека с необходимой информацией.

Помимо этого, с июля 2021 года КПК обязаны будут размещать подробную информацию о своей деятельности на официальном сайте компании в российской доменной зоне. Речь идет о КПК, где количество пайщиков более (равно) 2000 чел. и (или) портфель займов больше (равно) 200 млн руб.). Это поможет Центробанку отслеживать деятельность кооперативов и быть уверенными в том, что предписания и указы ЦБ доступны для самих пайщиков.

"Это позволит сделать работу КПК более понятной и прозрачной, в том числе для тех, кто только планирует вступить в КПК. Действующим же пайщикам информация позволит более активно участвовать в управлении кооперативом и предупреждать возможные злоупотребления со стороны недобросовестного руководства некоторых КПК", - сообщила Мокшина.

На сегодняшний день под прямой надзор и контроль Банка России попадают крупные игроки рынка – это КПК, у которых более 3 тыс. пайщиков. При этом все КПК обязаны состоять в саморегулируемых организациях. При этом, чтобы свести к минимуму ситуации с недобросовестным поведением руководства КПК, Банк России принял решение размещать сведения о вынесенных предписаниях на своем сайте с начала 2019 г.

Напомним, что ранее Уральское отделение Центрального банка РФ объяснило, за что обманутые пайщики Свердловской области должны Банку России 1 млн руб. До этого уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова подключилась к проблеме обманутых пайщиков КПК "Первый" и КПК "Первый Уральский".