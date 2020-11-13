К депутатским слушаниям по проблемам свердловских обманутых пайщиков хотят подключить ЦБ и минэк

Представителей Центробанка и министерства экономики и развития Свердловской области хотят подключить к обсуждению проблем обманутых пайщиков потребкооперативов в рамках депутатских слушаний. Об этом заявил руководитель фракции КПРФ в ЗакСО Александр Ивачев.

Напомним, ранее свердловчане решили обратиться к председателю Законодательного собрания Свердловской области Людмиле Бабушкиной с просьбой провести депутатские слушания. В первую очередь нужно будет разобраться с "дырами" в законодательстве, которые позволяют российским КПК "на законных основаниях" обкрадывать людей.

"Наши с вами письма, мои запросы были в итоге отданы в комитет по бюджету, – говорит Ивачев. – Он направил два письма: одно в ЦБ, второе в министерство экономики и развития Свердловской области. Задали в этих письмах вопросы относительно потенциального участия представителей этих ведомств в депутатских слушаниях и их предложений по слушаниям".

По словам депутата, на данный момент заксобрание ожидает ответа от ведомств, после чего будет принято окончательное решение касательно проведения мероприятия.

"Подзатянулось все немного из-за пандемии. У нас месяц заксобрание в удаленном режиме было. Сейчас возобновляем потихоньку работу и будем добиваться ускорения процесса", - заключил депутат.