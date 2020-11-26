МВД согласилось показать обманутым пайщикам КПК "Первый Уральский" часть документов уголовного дела

26 Ноября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Эрдоган начинает и выигрывает?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Свердловская область
обманутые пайщики КПК &quot;Первый&quot;, &quot;Первый Уральский&quot; и &quot;Первый Северный&quot; (2020) | Фото: В.Н. Горелых

МВД согласилось показать обманутым пайщикам КПК "Первый Уральский" часть документов уголовного дела

ГСУ ГУ МВД по Свердловской области согласились предоставить обманутым членам КПК "Первый Уральский" часть документов уголовного дела для ознакомления. Об этом Накануне.RU сообщил юрист, представляющий интересы обманутых пайщиков, Константин Акимов.

Он также рассказал, что в связи с этим судебное заседание было перенесено на 17 декабря.

"ГСУ сказали, что часть документов готовы нам показать. Вроде как, до этого срока дадут возможность с ними ознакомиться", - рассказал юрист.

Напомним, обманутые пайщики потребительского кооператива "Первый Уральский" вышли в суд для истребования у ГУ МВД по Свердловской области документов из уголовного дела, касающихся дебиторской задолженности. По словам Константина Акимова, расследование длится уже полтора года, что в данной ситуации критично, поскольку по истечении трех лет истекут и сроки исковой давности, и невозможно будет истребовать денежные средства по договорам займа даже в судебном порядке.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

МВД согласилось показать обманутым пайщикам КПК "Первый Уральский" часть документов уголовного дела

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: пайщики, суд, МВД, Константин Акимов



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 13.11.2020 14:59 Мск К депутатским слушаниям по проблемам свердловских обманутых пайщиков хотят подключить ЦБ и минэк
Ранее 09.11.2020 10:55 Мск Центробанк объяснил миллионные штрафы к КПК "Первый Уральский"
Ранее 06.11.2020 17:02 Мск Татьяна Мерзлякова спросила с Центробанка за оштрафованных на миллион пайщиков
Ранее 26.10.2020 14:35 Мск Обманутые пайщики в Екатеринбурге рискуют потерять деньги: расследование затягивается
Ранее 29.09.2020 16:46 Мск Банкротство, "крышуемое" властью. Свердловские обманутые пайщики вышли на "сход" к заксобранию

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети