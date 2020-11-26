МВД согласилось показать обманутым пайщикам КПК "Первый Уральский" часть документов уголовного дела

ГСУ ГУ МВД по Свердловской области согласились предоставить обманутым членам КПК "Первый Уральский" часть документов уголовного дела для ознакомления. Об этом Накануне.RU сообщил юрист, представляющий интересы обманутых пайщиков, Константин Акимов.

Он также рассказал, что в связи с этим судебное заседание было перенесено на 17 декабря.

"ГСУ сказали, что часть документов готовы нам показать. Вроде как, до этого срока дадут возможность с ними ознакомиться", - рассказал юрист.

Напомним, обманутые пайщики потребительского кооператива "Первый Уральский" вышли в суд для истребования у ГУ МВД по Свердловской области документов из уголовного дела, касающихся дебиторской задолженности. По словам Константина Акимова, расследование длится уже полтора года, что в данной ситуации критично, поскольку по истечении трех лет истекут и сроки исковой давности, и невозможно будет истребовать денежные средства по договорам займа даже в судебном порядке.