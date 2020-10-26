Обманутые пайщики в Екатеринбурге рискуют потерять деньги: расследование затягивается

Обманутые пайщики потребительского кооператива "Первый Уральский" вышли в суд для истребования у ГУ МВД по Свердловской области документов из уголовного дела, касающихся дебиторской задолженности. По словам юриста Константина Акимова, представляющего интересы обманутых пайщиков, расследование длится уже полтора года, что в данной ситуации критично, поскольку по истечении трех лет истекут и сроки исковой давности, и невозможно будет истребовать денежные средства по договорам займа даже в судебном порядке.

Также имеется опасение, что банкротное дело будет прекращено в связи с отсутствием денежных средств на счетах кооператива, достаточных для проведения процедуры банкротства, передает корреспондент Накануне.RU.

Позиция регионального МВД, озвученная на заседании, такова: расследование затягивается в связи с огромным количеством документов и причастных к делу лиц, местонахождение каждого из которых необходимо установить, а после допросить по существу. В связи с этим примерные сроки окончания экспертизы намечены на июнь 2021 г., хотя изначально речь шла о весне текущего года.

Опасаясь, что к делу применят срок исковой давности, освобождающий от возврата денежных средств, пайщики намерены взыскать деньги напрямую с министерства финансов. Для этого защите и необходимы материалы уголовного дела, включающие в себя также договоры займов и анкеты пайщиков.

"Каких-либо претензий к отдельному следователю у нас нет. Проблема в самой системе, а система, к сожалению, устроена у нас неправильно с точки зрения возврата денежных средств в рамках гражданского производства, - заявил Акимов. - Выходя в суд с одними договорами, мы не взыщем ни копейки, потому что мы должны подтвердить факт передачи денежных средств. Мы хотим получить судебный акт, чтобы уже выйти непосредственно с требованием к МВД о взыскании убытков с минфина, в связи с тем, что доступ к материалам уголовного дела закрыт. Но, к сожалению, документы на экспертизе – оттуда нам их никто не передает и возможности выйти в суд о взыскании дебиторской задолженности мы также не имеем. Мы считаем, что в этом вина самой законодательной системы, именно эта система и должна нести ответственность".

При этом сторона ответчика утверждает, что для обращения к Минфину нужно, как минимум, признать незаконность действий следователя или другого конкретного лица по факту не предоставления каких-либо данных или отсутствия каких-либо действий. Поэтому, даже имея на руках судебный акт, его нельзя будет считать признанием незаконности в совершенных действиях по отношению к сотрудникам следствия или МВД, и он не будет иметь силы как таковой.

Более того, документов слишком много, а опись делается только по завершении расследования, из-за чего предоставление документов пайщикам не представляется возможным.

"Они не не могут - они не хотят, - заявляет защита. – Их позиция такова: "Мы вам ничего не дадим, потому что для того, чтобы запустить людей в комнату с находящимися там документами, нужно самим знать, что в этой комнате находится". На сегодняшний день, описи у них не сделаны, по той причине, что все описи, как правильно сказал следователь, обычно делаются по окончанию уголовного дела для передачи документа в суд. Поэтому они сами не знают, что у них уже есть и, возможно, они боятся того, что люди, которые придут, либо подкинут, либо изымут, либо подменят что-нибудь. Ну, я тогда не знаю, пусть хоть в трусах нас запускают, мы придем: проблем в этом нет".

Очередное судебное заседание было перенесено на 25 ноября.

Напомним, что пострадавшие от КПК во главе с председателем правления Валерием Бикбулатовым свердловчане обратились к председателю Законодательного собрания Свердловской области Людмиле Бабушкиной с просьбой провести депутатские слушания. Как они считают, при условии подключения всего административного ресурса, станет возможным вернуть хотя бы часть денег пострадавших граждан. К делу также подключился руководитель лидер областной ячейки КПРФ Александр Ивачев, который и собрал коллективные обращения по каждому кооперативу и направил их на подписание.

Валерию Бикбулатову избрана мера пресечения в виде запрета на использование интернета и запрета на общение с обманутыми пайщиками. Более того, супруга бывшего руководителя кооперативов и руководитель фирмы "Путеец", в рамках отдельного дела, вышла с взысканием с конкурсной массы 2 млн руб., обосновывая данные денежные средства текущими расходами в виде арендных платежей. С точки зрения законодательства, как утверждает Константин Акимов, все законно, однако до сих пор не ясно, почему ликвидное имущество, находящееся на складах, долгое время скрывали, почему об этих договорах аренды и субаренды не знал конкурсный управляющий и т.д. В связи с этим есть все основания утверждать, что подобные действия со стороны семейства Бикбулатовых были сделаны нарочно, чтобы впоследствии взыскать дополнительные денежные средства

Несмотря на то, что дело, казалось, шито белыми нитками, с точки зрения законодательства доказать незаконность действий Бикбулатова очень сложно. Выходит, что пенсионеры, инвалиды и многодетные семьи добровольно отдавали миллионы в руки кооперативов, чтобы потом потерять их навсегда.

Константин Акимов считает, что полиция заинтересована в реализации иных целей, нежели пайщики. Последние хотят вернуть деньги, полиция хочет исключительно довести дело до обвинительного заключения и наказать виновных. Проблема в истечении срока давности по дебиторской задолженности не играет особой роли для правоохранителей.



"Данная практика, к сожалению, сложилась не только в отношении господина Бикбулатова, она повсеместна и в отношении практически любых руководителей кредитных потребительских кооперативов. Да, у нас, к сожалению, избирается мера пресечения не в виде ареста, а в виде запрета определенных действий. Это закон такой и других объяснений нет. Если вы украдете, условно скажем, два мешка картошки – вас за руку поймали, доказательная база готова и вас сразу же посадят. А тут, извините, надо доказывать. Тут огромное количество работы, и чем больше ты украл, тем дольше будет длиться данное расследование и тем дольше тебя не посадят", - пояснил юрист.

Защита уже предоставила суду ходатайства о приобщении к делу документа от областной и генеральной прокуратуры, свидетельствующие о затяжном расследовании со стороны МВД и уже примененных мерах наказания в отношении соответствующих лиц. Акимов также рассказал журналисту Накануне.RU, что в случае, если деньги пайщиков пропадут в связи с истечением срока давности по вине сотрудников МВД, он намерен подать на минфин в суд и это будет первым подобным судебным разбирательством в России.