К уральским пайщикам из-за записи обращения к Путину нагрянула полиция

На днях обманутые пайщики кредитно-потребительского кооператива "УР Содействие" из Каменска-Уральского обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой помочь свердловчанам вернуть честно заработанные денежные средства и привлечь к ответственности виновных.

Запись обращения проходила в преддверии большой пресс-конференции главы государства, которая намечена на 17 декабря. В КПК, как заявляют его предстаивтели, было обмануто свыше 2,5 тыс. человек на сумму, превышающую полмиллиарда рублей.

"Мы прошли все круги ада: все инстанции, обращения в суды, встречались с муниципальной властью Каменска-Уральского, с правоохранительными органами, начальником МВД Кивелевым, прокурором города Васильевым, обращались к прокурору Свердловской области Охлопкову, исполняющему обязанности начальника областного МВД Миронову, депутатам Государственной думы. Неоднократно обращались в Следственный комитет России и приемную президента, но, к сожалению, все наши обращения спускаются обратно в Каменск-Уральский. Нас не слышат или не хотят слышать, так как за всем этим стоят высокопоставленные чиновники и Центробанк, под чьим контролем и находился кооператив", - рассказывает в видеообращении пайщица Ирина Леснова.

Свое видео пайщики записывали на улице, в масках и с плакатами, но каково же было их удивление, когда их действиями заинтересовалась полиция. В дверь к Лесновой уже на следующий день постучались правоохранители с обвинением в организации несанкционированного митинга . Забрать женщину не удалось, так как в это время она находилась в гостях у дочери. Однако впоследствии пайщицу на личную беседу пригласил участковый Евгений Соболев.

"Он очень хорошо отнесся к нашей ситуации, он прекрасно это понимает. Он мне просто объяснил, что если мы захотим проводить митинги, нужно просить разрешение у администрации. Я ответила, что мы и не собираемся митинговать. У нас много стариков, а сейчас ковид. Зачем нам рисковать? Мы просто записали обращение. Мы никого ни к чему не призывали - это был крик души стариков. В итоге подписала бумагу с ознакомлением, дело закрыли, отделались предупреждением", - сообщила Леснова.

По ее словам, хоть правоохранители и отнеслись с пониманием к ситуации, но все же обидным был тот факт, что ее, простую жительницу города, "вычислили сразу, как преступника, в то время как настоящих воров даже не пытаются задержать".