13 Октября 2026
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Политика За рубежом
Фото: Накануне.RU

"Пощечина Европе". Премьер Чехии шокирован "дизельной сделкой" России и США

Премьер Чехии Андрей Бабиш охарактеризовал договоренность между Вашингтоном и Москвой по экспорту дизеля как "сильную пощечину для Европы". Он шокирован соглашением, заключенным в обход ЕС, и призывает руководство европейских стран дать на это жесткий ответ.
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По его мнению, ситуация совершенно парадоксальна на фоне прошлых упреков американского президента Дональда Трампа в адрес Европы за энергетическое сотрудничество с Россией. Он объясняет это только грядущими выборами в конгресс.

Резкая реакция связана с тем, что американское министерство финансов временно вывело поставки дизеля из-под санкционных ограничений. Глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что это недопустимо. Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Берлин не рассматривает даже саму возможность такой сделки, а санкции против России нужно только ужесточать. В ответ на это глава министр финансов США Скотт Бессент обвинил руководство ЕС в лицемерии. Он указал на то, что с 2022 года страны ЕС заплатили за топливо России больше денег, чем выделили в качестве помощи Киеву, так как полностью отказаться от поставок из России они так и не смогли. А теперь обвиняют США, когда их собственная стратегия оказалась провальной.

В свою очередь, Трамп напомнил Европе, что она заплатила 250 млрд долларов за российские энергоносители, но СМИ почему-то не придают этому значения.

Теги: сша, россия, чехия, европа, топливо


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