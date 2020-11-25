Суд отправил под стражу мужчину, захватившего детей в Колпино

Колпинский районный суд Санкт-Петербурга отправил под арест Дениса Бельтюкова, которого обвиняют в том, что он захватил шестерых детей в Колпино и угрожал им убийством, сообщили Накануне.RU в объединенной пресс-службе судов города.

В сообщении уточняется, что Бельтюков имеет образование девять классов, не работает, биологических детей у него трое. Суду пояснил, что раньше регулярно вечерами употреблял пиво, но прекратил, в прошлую пятницу отметил пять недель без спиртного.

"Следователь сообщил, что Бельтюков вину признал в полном объеме. Обвиняемый же пояснил судье Никулину, что с позицией следователя он не согласен, никого он не удерживал, дети просто находились дома. Детей и жену очень любит, хочет жить с ними", - сообщили в пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

Произошедшее обвиняемый объяснил "помешательством", вызванном таблетками, которые нельзя было принимать с алкоголем. Он также заявил, что любит жену и намерен пройти лечение.

Под стражей обвиняемый останется до 23 января 2021 года.

Напомним, 38-летний мужчина забаррикадировался в квартире своей сожительницы в питерском Колпино вместе с шестью детьми, угрожая им убийством. После переговоров подозреваемый отпустил детей.

Сейчас дети находятся в учреждении здравоохранения. Сообщалось, что у одного из мальчиков - закрытая черепно-мозговая травма, перелом носа, ссадины лица, которые ребенок получил, когда захватчик вытаскивал его из окна. Также при госпитализации у него обнаружили на шее след от лезвия ножа.

Трехлетнего мальчика поместили в реанимацию с тяжелой анемией. Другие дети отправлены на лечение с симптомами ОРВИ.