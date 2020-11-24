СМИ: Захватчика детей из Колпино искали приставы из-за долга по кредиту

Мужчину, взявшего шестерых детей в заложники в Колпино, искали приставы из-за долгов, сообщают "Невские новости".

По данным издания, Денис Б. постоянно проживает в Архангельске. По адресу, где он держит детей, мужчина не зарегистрирован. Квартира, вероятно, съемная.

Издание уточняет, что у него был достаточно крупный долг по кредиту в более чем 30 тысяч рублей в 2016 году. Должником занимались судебные приставы.

Как сообщалось, в Колпино мужчина выгнал из дома жену, захватил в заложники детей и обещает расправиться с ними топором, если не будут выполнены его требования.

На место выехал спецназ, с захватчиком ведутся переговоры.