25 Ноября 2020
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Следственный комитет, СК (2016) | Фото: om-saratov.ru

Мужчину, захватившего детей в Колпино, проверят на вменяемость

Следователи предъявили обвинение в незаконном лишении свободы жителю Колпино, который взял в заложники детей.

Как сообщили Накануне.RU в СУ СКР по Петербургу, назначены экспертизы, в том числе судебно-психиатрическая, с целью установления вменяемости обвиняемого.

СК будет ходатайствовать об аресте мужчины.

Напомним, 38-летний мужчина забаррикадировался в квартире своей сожительницы в питерском Колпино вместе с шестью детьми, угрожая им убийством. После переговоров подозреваемый отпустил детей.

Сейчас дети находятся в учреждении здравоохранения, до того момента, пока врачи не будут спокойны за их состояние здоровья. Речь о переводе в социальное учреждение не идет.

По данным "Интерфакса", у девятилетнего мальчика диагностированы закрытая черепно-мозговая травма, перелом носа, ссадины лица, которые ребенок получил, когда захватчик вытаскивал его из окна и угрожал топором. У ребенка при госпитализации также обнаружили на шее след от лезвия ножа.

Трехлетнего мальчика определили в реанимацию с тяжелой анемией. Другие дети помещены на лечение с симптомами ОРВИ.

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Мужчину, захватившего детей в Колпино, проверят на вменяемость

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Теги: колпино, заложники, дети



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