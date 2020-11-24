Колпинскому "террористу" грозит до пяти лет лишения свободы

Уголовное дело о сегодняшнем захвате детей в заложники квалифицировали по пунктам "г, д" второй части статьи 127 УК РФ, то есть "незаконное лишение свободы с применением оружия в отношении несовершеннолетних". Захватчику по этой статье грозит до пяти лет лишения свободы.

Как сообщили в пресс-службе петербургского городского управления СК, сейчас решается вопрос о мере пресечения для мужчины, устроившего захват.

Напомним, 38-летний мужчина забаррикадировался в квартире своей сожительницы в питерском Колпино вместе с шестью детьми, угрожая им убийством. После переговоров подозреваемый отпустил детей, они направлены в медицинское учреждение для профилактического осмотра и оказания психологической помощи.

В настоящее время на месте происшествия работают следователи. Проводится осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели и очевидцы, назначаются экспертизы, выполняется комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств происшедшего.

Ранее стало известно, что захватчика искали приставы из-за долгов - якобы у него был достаточно крупный долг по кредиту в более чем 30 тысяч рублей в 2016 году. Должником занимались судебные приставы.