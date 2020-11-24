25 Ноября 2020
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Политика
Отравление, врачи, больница, капельница, врач (2017) | Фото: neuroplus.ru

Детей, госпитализированных с места захвата в Колпино, проверили врачи: результаты экспертизы

Детей, которых сегодня захватил в заложники мужчина в Петербурге, обследовали врачи.

По данным городского детского омбудсмена Анны Митяниной, у детей выявлены признаки ОРВИ и температура, несколько из них получили ссадины. Двух детей будут обследовать дополнительно и переведут в профильное медучреждение, сообщает Интерфакс.

Сейчас дети находятся в учреждении здравоохранения, до того момента, пока врачи не будут спокойны за их состояние здоровья. Речь о переводе в социальное учреждение не идет.

Напомним, 38-летний мужчина забаррикадировался в квартире своей сожительницы в питерском Колпино вместе с шестью детьми, угрожая им убийством. После переговоров подозреваемый отпустил детей, они направлены в медицинское учреждение для профилактического осмотра и оказания психологической помощи.

Ранее стало известно, что захватчика искали приставы из-за долгов - якобы у него был достаточно крупный долг по кредиту в более чем 30 тысяч рублей в 2016 году. Должником занимались судебные приставы.

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Детей, госпитализированных с места захвата в Колпино, проверили врачи: результаты экспертизы

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Теги: колпино, заложники, дети, приставы



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