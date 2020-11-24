ВОЗ: разрабатываются вакцины от коронавируса в виде спрея для носа

Вакцины от COVID-19 в виде спрея для носа разрабатывают сразу несколько фармацевтических компаний по всему миру.

Как сообщила главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения Сумия Сваминатан, в настоящее время все разработанные препараты от COVID-19 существуют только в виде инъекций.

Директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус сообщил, что в настоящий момент у человечества благодаря разработкам вакцин и ограничительным мерам появилась реальная надежда на победу над пандемией коронавируса, пишут "Известия".

Ранее специалисты из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили, что противовирусный препарат ремдесивир не предназначен для лечения пациентов, госпитализированных с COVID-19.

Пациентам с коронавирусом не следует назначать данный препарат, насколько бы тяжело они больны ни были, говорится в заявлении.