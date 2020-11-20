ВОЗ рекомендовала не использовать препарат от COVID-19, принимавшийся Трампом

Специалисты из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили, что противовирусный препарат ремдесивир не предназначен для лечения пациентов, госпитализированных с COVID-19.

Пациентам с коронавирусом не следует назначать данный препарат, насколько бы тяжело они больны ни были, говорится в заявлении.

Эксперты объяснили, что ремдесивир не имеет значимого эффекта в том, что касается смертности или других важных результатов для больных, пишет Regnum.

Ремдесивир - популярное лекарство для лечения COVID-19 во многих странах.

Напомним, его принимал президент США Дональд Трамп, который переболел коронавирусом в прошлом месяце.

Препарат был разработан американской компанией Gilead Sciences для борьбы с вирусом Эбола. Он не сумел тогда доказать свою эффективность, однако его эффект высок при лечении инфекций SARS и MERS.

23 апреля 2020 было заявлено, что препарат провалил клинические испытания в качестве средства для лечения пациентов с положительным результатом на COVID-19. Тем не менее, отмечено, что это исследование не является окончательным решением по этому вопросу.

Позже в Gilead Sciences предоставили данные о том, что препарат значительно повышает выживаемость у больных новой коронавирусной инфекцией. 1 мая власти США выдали разрешение на экстренное использование лекарства при лечении COVID-19.