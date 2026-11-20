Уральцу грозит 5 лет колонии за видео с баннером ветерана

Жителю уральского города Артемовский грозит срок в колонии за видео с баннером ветерана. Молодого человека обвиняют в реабилитации нацизма.

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Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете РФ по Свердловской области, все случилось в сентябре 2026 года: 18-летний уралец снял на видео баннер на одном из жилых домов, посвященный участнику Великой Отечественной войны. В ходе съемки он высказал свое презрительно-негативное отношение к этому объекту и разместил запись в общедоступном чате в мессенджере. Очень скоро им заинтересовались силовики.

"В установлении, изобличении и задержании этого юнца, позволившего себе столь кощунственную выходку, приняли участие сотрудники полиции из подразделения по противодействию экстремизму ГУ МВД по Свердловской области и наши коллеги из регионального УФСБ. Наработанные материалы сыщики передали следователям Следственного комитета, которые и довели расследование до логического завершения. Санкция инкриминируемой обвиняемому статьи предусматривает до 5 лет лишения свободы", - отметил руководитель пресс-службы свердловского Главка МВД Валерий Горелых.

Сейчас уголовное дело уральца передано на рассмотрение в суд.