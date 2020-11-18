18 Ноября 2020
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Общество Свердловская область
Ледовый городок (2020) | Фото: Накануне.RU

В центре Екатеринбурга все-таки построят ледовый городок – но без горок и аттракционов

Начиная с понедельника, 23 ноября, Площадь 1905 года в Екатеринбурге будет закрыта для стоянки транспорта.
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Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации, там начнется монтаж новогодней елки и комплекса праздничной ярмарки, а также подготовка к проведению международного фестиваля ледовой скульптуры "Европа – Азия". Его темой в этом году стал юбилей автора "Волшебника Изумрудного города" Александра Волкова. В фестивале примут участие 10 команд ледовых скульпторов вместо семи ранее запланированных.

В этом году организаторы праздника решили отказаться от возведения на площади горок и аттракционов из-за ситуации с коронавирусом.

"Это мешало бы соблюдению социальной дистанции посетителями новогоднего городка. Вместе с тем, праздничная иллюминация, ледовое ограждение и красочные входные группы, видеонаблюдение, охрана и уборка территории городка будут организованы", - заверили в мэрии.

Обрушение стены в ледовом городке(2020)|Фото: Накануне.RU

Открытие новогоднего городка для посетителей намечено на 28 декабря. При этом никаких массовых мероприятий и фейерверка в связи с открытием не планируется.

Ранее глава Екатеринбурга Александр Высокинский подтвердил, что средства, которые должны были пойти на строительство традиционного ледового городка, в этом году пойдут на поддержку здравоохранения. По его словам, сумма составит 10-14 млн рублей.

Также сообщалось, что власти уральской столицы могли и вовсе отказаться от ледового городка.

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В центре Екатеринбурга все-таки построят ледовый городок – но без горок и аттракционов

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Теги: городок, строительство, коронавирус, центр, Екатеринбург



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