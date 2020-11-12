Главный эпидемиолог Екатеринбурга призвал ввести ограничения на Новый год

Главный эпидемиолог Екатеринбурга Александр Харитонов выступил за введение ограничений на Новый год из-за ситуации с коронавирусом. Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом он рассказал на пресс-конференции в четверг.

"Я считаю, что ограничения должны быть. Не должно быть массовых мероприятий. Я бы просто рекомендовал встречать Новый год в кругу семьи и не забывать, что мы живем с коронавирусной инфекцией", - призвал специалист.

Харитонов также посоветовал отказаться от проведения общегородских мероприятий.

"Коронавирусная инфекция рядом с нами, а, к сожалению, соблюдать требования инфекционной безопасности мы с вами не умеем", - добавил он.

Напомним, ранее стало известно, что власти Екатеринбурга могут отказаться от возведения традиционного ледового городка на Площади 1905 года. Однако окончательного решения пока не принято – заседание профильного комитета состоится 13 ноября.