В Екатеринбурге начали строить ледовый городок: новогодняя ель появится к концу декабря

В понедельник, 23 ноября, в Екатеринбурге началось возведение ледового городка на Площади 1905 года

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации, строители отгородят площадку и установят противотаранные ограждения. На Площади 1905 года и улице Володарского появятся временные дорожные знаки, а на время работ до окончания зимнего фестиваля и демонтажа конструкций будет закрыта автостоянка.

К 28 декабря на площади должны установить новогоднюю ель. С 28 декабря по 17 января ежедневно с 10 до 23 часов в центре Екатеринбурга будут проходить праздничные мероприятия, главным из которых станет XIX международный конкурс ледовой скульптуры "Европа – Азия".

На площадке будут дежурить медики, полиция и сотрудники МЧС. Демонтаж ели, экспозиции ледовых скульптур и торгового оборудования запланирован на 18-24 января.

Кроме этого, глава Екатеринбурга Александр Высокинский поручил организовать работу новогодних городков во всех районах уральской столицы и отдаленных территориях. Мероприятия должны проходить с соблюдением дополнительных мер по защите жителей от коронавирусной инфекции.

Напомним, в этом году организаторы праздника решили отказаться от возведения на площади горок и аттракционов из-за ситуации с коронавирусом.