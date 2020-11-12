12 Ноября 2020
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Общество Свердловская область
ледовый городок, Екатеринбург (2018) | Фото: Накануне.RU

Около 14 миллионов рублей направят на здравоохранение Екатеринбурга, вместо строительства Ледового городка

Глава Екатеринбурга Александр Высокинский подтвердил, что средства, которые должны были пойти на строительство традиционного Ледового городка, в этом году пойдет на поддержку здравоохранения, передает ТАСС со ссылкой на градоначальника. По его словам сумма приравнивается к 10-14 млн руб.

"Средства, которые мы сэкономим, отправим, естественно, на поддержку здравоохранения. Средства, которые будут сэкономлены, миллионов 10-14. В одной из больниц отработала свой срок трубка на томографе, ее надо будет срочно заменить, ну и средства, которые мы тратим на поддержку скорой помощи - это важная часть", - заявил Александр Высокинский.

Напомним, на этой неделе замгубернатора Свердловской области Павел Креков отметил, что некоторые новогодние мероприятия также будут проходить в рамках коронавирусных ограничений.

Позже глава города уточнил, что в качестве базового варианта предлагается поставить елку и несколько точек питания на площади 1905 г. Власти рассматривают возможность проведения фестиваля ледовых скульптур. Планируется отказаться от традиционного ледового ограждения, которое может привести к скоплению людей на входах.

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Около 14 миллионов рублей направят на здравоохранение Екатеринбурга, вместо строительства Ледового городка

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Теги: Ледовый городок, коронавирус, Екатеринбург, здравоохранение, Александр Высокинский



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