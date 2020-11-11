12 Ноября 2020
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Ледовый городок (2020) | Фото: Накануне.RU

Власти Екатеринбурга могут отказаться от традиционного ледового городка

Власти Екатеринбурга могут отказаться от возведения традиционного ледового городка на площади 1905 года. Об этом сегодня журналистам сообщил мэр Александр Высокинский, передает корреспондент Накануне.RU

В качестве базового варианта предлагается поставить елку и несколько точек питания. Власти рассматривают возможность проведения фестиваля ледовых скульптур. Планируется отказаться от традиционного ледового ограждения, которое может привести к скоплению людей на входах.

Средства, сэкономленные на создании ледового городка власти города планируют направить на социальную сферу и здравоохранение.

Однако окончательного решения по ледовому городку пока не принято. Заседание профильного комитета состоится 13 ноября.

Отметим, что об отмене праздничных гуляний сообщили в Москве.

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Власти Екатеринбурга могут отказаться от традиционного ледового городка

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Теги: ледовый городок, коронавирус, новый год



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