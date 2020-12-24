Мэрия Екатеринбурга: Парк Маяковского и Площадь 1905 года будут открыты в новогоднюю ночь

В мэрии Екатеринбурга приняли решение о режиме работы излюбленных мест отдыха горожан – Парка Маяковского и Площади 1905 года – непосредственно в новогоднюю ночь. Об этом на сегодняшней пресс-конференции рассказал начальник управления культуры администрации города Илья Марков.

Ранее в мэрии заявляли, что данный вопрос обсуждается.

"С одной стороны, есть действующие ограничения и указ губернатора, с другой стороны, есть запрос людей", - рассказывал Марков.

Сегодня, отвечая на вопрос Накануне.RU, глава управления культуры сообщил, что на этой неделе на оперативном штабе было принято окончательное решение. По его словам, в новогоднюю ночь и Парк Маяковского, и Площадь 1905 года будут открыты до 5 часов утра.

"Но это будет не так, как в предыдущие годы. Раньше на Площади были концертная программа, небольшой фейерверк и обращение президента. В этом году, с учетом проекта, там будут работать фестиваль ледовой скульптуры, иллюминация и торговые точки", - отметил Илья Марков.

Он добавил, что на этот раз в мэрии ожидают меньший объем посетителей городка, чем в прошлые годы. Марков напомнил, что его открытие запланировано на 28 декабря.

"То же самое касается и Парка Маяковского – никаких развлекательных мероприятий, предполагающих скопление людей, мы не планируем. Но сам парк будет открыт и освещен. Что касается мер безопасности, они ничем не будут отличаться от обычных дней, но будет немного увеличено число сотрудников службы безопасности и наших коллег из правоохранительных органов", - добавил руководитель управления культуры.

Напомним, также сегодня Илья Марков рассказал о судьбе миллионов, сэкономленных на строительстве главного ледового городка Екатеринбурга.