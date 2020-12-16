В Екатеринбурге решают, будет ли Площадь 1905 года открыта в новогоднюю ночь

Власти Екатеринбурга прорабатывают вопрос о возможности работы излюбленных мест отдыха горожан в новогоднюю ночь. Об этом на сегодняшней пресс-конференции рассказал начальник управления культуры администрации города Илья Марков, отвечая на вопрос Накануне.RU.

По его словам, в мэрии до сих пор не принято решения непосредственно по 31 декабря.

"Обсуждается вопрос режима работы ключевых городских объектов, в том числе Парка Маяковского и Площади 1905 года. С одной стороны, есть действующие ограничения и указ губернатора, с другой стороны, есть запрос людей", - сообщил Марков.

По его словам, уже в эту пятницу должен состояться городской оргкомитет, на котором будет обсуждаться данный вопрос.

"Решение будет принято в самое ближайшее время", - заверил Илья Марков.

Напомним, сейчас Площадь 1905 года закрыта для стоянки транспорта – там идет подготовка к фестивалю ледовых скульптур. В этом году организаторы решили отказаться от возведения на площади горок и аттракционов из-за ситуации с коронавирусом.

Открытие новогоднего городка для посетителей намечено на 28 декабря. При этом никаких массовых мероприятий и фейерверка в связи с этим не планируется.