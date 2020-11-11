Бывшего депутата думы Салехарда отправили в колонию за взятку в 3,8 млн

Бывшему главному инженеру "Салехардэнерго" (принадлежит администрации города) и экс-депутату думы столицы Ямала от "ЕР" Александру Пизняку, которому вменяют получение взятки через посредника, вынесли приговор, об этом сообщили Накануне.RU в окружном управлении СКР.

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Пизняк получил восемь лет колонии строгого режима со штрафом в размере взятки – в 3,8 млн руб. Исполнение приговора в части штрафа обеспеченно арестованным имуществом политика. Глава коммерческой фирмы, который эту взятку дал, освобождён от ответственности – он ранее сам сдался правоохранителям и способствовал раскрытию дела.

Напомним, по версии следствия, между "Салехардэнерго" и коммерческим предприятием был заключён договор на капремонт газотурбинного двигателя. В 2019 г. Пизняк через посредника предложил руководителю предприятия за взятку помочь в том, чтобы соглашение было исполнено без затруднений. В октябре прошлого года обвиняемый и главный инженер акционерного общества утвердили акт о проведении пуско-наладочных работ и другие документы, ускорив процесс согласования исполнительно-технической документации и передачу документов для производства расчетов с подрядчиком. После полной оплаты по договору в размере более 80 млн руб. руководитель организации-подрядчика передал политику через посредника взятку в 3,8 млн руб.