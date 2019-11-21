Находящийся под следствием депутат заксобрания Ямала Павел Крюков провел личный прием

В расположенной в Ноябрьске приемной местного отделения "Единой России" состоялся личный прием граждан, который провел депутат заксобрания Ямала Павел Крюков, сообщает "Ноябрьск24".

Напомним, Крюкова арестовали в ноябре 2017 г. По версии следствия, он получил взятку в сумме более 1 млн рублей за совершение в интересах коммерческих организаций действий, входящих в его служебные полномочия. Под домашний арест политик вышел в июле 2018 г., а в сентябре того же года суд не стал продлевать меру пресечения. Отметим, что о завершении расследования уголовного дела против Крюкова до сих пор не сообщалось. Членство Крюкова в партии "Единая Россия" приостановила в 2017 г. Позже первый замглавы Ноябрьска Андрей Власов стал новым секретарем местного отделения партии власти.

На прием к политику пришли шесть горожан, проблемы которых, по словам парламентария, "не меняются из года в год".

Отметим, не посетивший в 2018 г. ни одного заседания заксобрания Крюков весной этого года опубликовал отчет о своей работе. Общественники требовали отставки депутата, но, как следует из отчета, он вел приемы избирателей по скайпу и вносил свои предложения в проекты, рассматриваемые комитетом. Наблюдатели отмечают, что Крюков может рассчитывать на переизбрание, выборы новых депутатов в заксобрание состоятся уже в 2020 г.