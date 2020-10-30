В Тюмени на "Инфотехе" подвели итоги конкурса IT-проектов

В Тюмени на XIII цифровом форуме и выставке информационных технологий "ИНФОТЕХ-2020" подвели итоги детского конкурса IT-проектов. Ребята защищали проекты перед экспертной комиссией в онлайн-формате, сообщили Накануне.RU в департаменте информатизации Тюменской области.

По итогам конкурса по направлению "Программирование" в номинации "Популярное образование, развлечения и мультимедиа" победил Илья Ч. с проектом "Учебные стенды для изучения Arduino", в номинации "Искусственный интеллект" – Евсей А. и его проект "Детектор внимания при езде на автомобиле". Команда в составе Степана Л., Данилы О. и Лики Г. заняла первое место в номинации "Системы и приложения для бизнеса" – ребята придумали проект "Умный колледж". В дополнительной номинации "Моя ИТ-идея" победил Александр К. с проектом "Кластер на основе одноплатного компьютера: система параллельных вычислений".

В направлении "Робототехника" в номинации "Прикладная робототехника" лучшей стала Александра Р. с проектом "Умная система пожаротушения лесного массива". В новой в этом году номинации "Хелснет" Маргарита К. и её робот-логопед заняли первое место. В номинации "Интернет вещей" Никита А. победил с устройством безопасности в помещении "Анакс-10".

Ежегодный областной конкурс инновационных идей в сфере информационно-коммуникационных технологий "Моя ИТ-идея" в этом году проводился по трём номинациям. Например, в возрастной категории "Шесть-восемь лет" первое место заняла Арина Ф. с идеей приложения, которое меняет цвет чехла на смартфоне. Второе место – у Марина Х., третье – у Игоря Ю.

Соревнования по информационной безопасности "UralSchoolCTF" также прошли в онлайн-формате. В них приняли участие 42 команды из Тюменской, Свердловской, Челябинской области, а также из Ханты-Мансийского автономного округа (всего – 159 участников). Первое место заняла команда "The Invisible Borsch Junior" из г. Ханты-Мансийска. Второе место – у команды из Екатеринбурга "sesc_ufu". Замыкает пьедестал лучших команда "Izh eyik hedoq" из Тюмени.

Кроме этого, традиционным событием торжественного закрытия форума-выставки "ИНФОТЕХ" является подведение итогов и награждение победителей конкурса "IT-Актив". В этом году конкурс расширил свои номинации: участвовали не только образовательные учреждения области, но и учителя, которые показывали свои навыки и компетенции по применению цифровых технологии в образовательном процессе. По итогам конкурса самой IT-активной школой стало МАОУ "Заводоуковская средняя школа № 2". Приз в данной номинации — покупка оборудования для школы на сумму до 200 000 рублей. Также определены победители в индивидуальных номинациях "Самый ИТ-Активный учитель в сельских школах" и "Самый ИТ-Активный учитель в городских школах". Каждый получил сертификат на обучение в сумме до 150 тыс. руб.

Итоги ещё одного ИТ-конкурса подвели в преддверии "Инфотеха". Это конкурс поздравлений "За горизонты!", приуроченный к 10-летию программы по повышению компьютерной грамотности населения "Расширяя горизонты". Участники присылали свои творческие работы — поздравления, сделанные с применением доступных им ИТ-технологий.