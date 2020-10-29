29 Октября 2020
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Экономика Тюменская область
(2020) | Фото: admtyumen.ru

В Тюмени на "Инфотех-2020" презентовали умную остановку

В Тюмени на XIII цифровом форуме и выставке "Инфотех-2020" презентовали умную остановку. Автор проекта - главный партнер форума компания "Ростелеком". Комплекс будет включать современный остановочный павильон, оснащенный Wi-Fi, модулем для зарядки гаджетов, видеокамерами, тач-панелью, электронными табло и экраном.

Участники форума смогли протестировать умную остановку. Электронное табло показывало время прибытия транспорта, сенсорная панель открывала доступ к информационным сервисам: городским новостям, прогнозу погоды, информации от МЧС. На интерактивной карте можно было найти достопримечательности, афишу городских мероприятий, сервис "Яндекс.Карты" с мониторингом транспорта. Павильон оборудован кнопкой вызова экстренных служб. Камеры видеонаблюдения, вмонтированные в конструкцию остановки, круглосуточно наблюдают за обстановкой и способствуют снижению преступности. Все элементы остановки изготовлены из антивандальных материалов.

Сергей Гусев, вице-президент "Ростелеком" - директор макрорегионального филиала "Урал", рассказал, что такие интеллектуальные остановки можно смело назвать островком новых технологий, комфорта и безопасности на улицах города. "Основным их достоинством является модульность конструкции: можно легко изменить конфигурацию под нужные задачи, и, например, добавить датчики экомониторинга, детекторы состояния дорожного полотна, устройства звукового оповещения и геометки для слабовидящих. Камеры легко интегрируются в систему городского видеонаблюдения и могут автоматически вести аналитику, например, для работы с пассажиропотоком. Мы готовы устанавливать умные остановки не только в областном центре, но и в других городах Тюменской области, подстраивая параметры продукта под каждый муниципалитет и его задачи", - отметил Гусев.

XIII цифровой форум и выставка "Инфотех-2020" проходит в Тюмени 28 и 29 октября. Традиционно в рамках мероприятия презентуются знаковые для региона решения в ИТ-сфере.

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В Тюмени на "Инфотех-2020" презентовали умную остановку

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Теги: инфотех, умная остановка, ростелеком



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