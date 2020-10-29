29 Октября 2020
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Общество Тюменская область
Надежда Мазуркевич, Татьяна Ярославцева, соглашение (2020) | Фото: Департамент труда и занятости населения Тюменской области

В Тюмени на "Инфотехе" власти и "Деловая Россия" договорились о сотрудничестве

Департамент труда и занятости населения Тюменской области и региональное отделение ООО "Деловая Россия" договорились о сотрудничестве. Церемония прошла 29 октября в рамках работы XIII цифрового форума "Инфотех-2020", сообщили Накануне.RU в департаменте.
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Директор департамента труда и занятости населения Надежда Мазуркевич и председатель регионального отделения "Деловой России" Татьяна Ярославцева выразили уверенность в долгосрочном плодотворном сотрудничестве, которое будет способствовать развитию рынка трудовых ресурсов региона, а также развитию предпринимательства.

"Главная цель этого сотрудничества — помочь работодателям решить кадровые вопросы, используя все мероприятия и программы службы занятости", - сказала Мазуркевич.

Кроме совместного проведения мероприятий организационного и правового характера, соглашением предусмотрен обмен нормативными правовыми актами, стандартами и инструктивными материалами. Специалисты службы занятости будут консультировать по вопросам исполнения работодателями законодательства о занятости и квотировании рабочих мест, о возможностях электронного взаимодействия и использования цифровых инструментов.

"Мы работаем с органами занятости уже много лет и наше мнение всегда учитывается. Вместе мы друг друга укрепляем и дополняем", - сказала Ярославцева.

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В Тюмени на "Инфотехе" власти и "Деловая Россия" договорились о сотрудничестве

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Теги: Другая Россия, департамент труда и занятости, соглашение



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