В Тюмени на "Инфотехе" власти и "Деловая Россия" договорились о сотрудничестве

Департамент труда и занятости населения Тюменской области и региональное отделение ООО "Деловая Россия" договорились о сотрудничестве. Церемония прошла 29 октября в рамках работы XIII цифрового форума "Инфотех-2020", сообщили Накануне.RU в департаменте.

Директор департамента труда и занятости населения Надежда Мазуркевич и председатель регионального отделения "Деловой России" Татьяна Ярославцева выразили уверенность в долгосрочном плодотворном сотрудничестве, которое будет способствовать развитию рынка трудовых ресурсов региона, а также развитию предпринимательства.

"Главная цель этого сотрудничества — помочь работодателям решить кадровые вопросы, используя все мероприятия и программы службы занятости", - сказала Мазуркевич.

Кроме совместного проведения мероприятий организационного и правового характера, соглашением предусмотрен обмен нормативными правовыми актами, стандартами и инструктивными материалами. Специалисты службы занятости будут консультировать по вопросам исполнения работодателями законодательства о занятости и квотировании рабочих мест, о возможностях электронного взаимодействия и использования цифровых инструментов.

"Мы работаем с органами занятости уже много лет и наше мнение всегда учитывается. Вместе мы друг друга укрепляем и дополняем", - сказала Ярославцева.