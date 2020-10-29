29 Октября 2020
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Наука и техника Тюменская область
(2020) | Фото: admtyumen.ru

Первый "родительский" ключ от Kaspersky Safe Kids вручили маме первоклассника на "Инфотех-2020"

Первый "родительский" ключ от приложения Kaspersky Safe Kids вручили на XIII Тюменском цифровом форуме и выставке информационных технологий "Инфотех-2020". Проект утвержден губернатором Тюменской области по итогам успешного тестирования.

Kaspersky Safe Kids включает в себя приложения для ребенка и родителя, которые взаимодействуют через My Kaspersky. Приложение на устройстве ребенка помогает контролировать его онлайн-активность, приложение на родительском устройстве позволяет просматривать отчеты и менять настройки.

От лица родительского сообщества, первую лицензию получила мама первоклассника одной из тюменских школ. На церемонии присутствовали директор департамента информатизации Мария Рудзевич и представитель "Лаборатории Касперского".

Уже с начала ноября этого года родители первоклассников могут получить бесплатные лицензионные ключи в личном кабинете в АИС "Электронная школа". Ключ активирует год бесплатного использования приложения Kaspersky Safe Kids. Само приложение можно также скачать либо в "Электронной школе", либо на сайте "Лаборатории Касперского". Всего до конца года будет выдано порядка 13 тысяч лицензий.

Напомним, ранее в регионе состоялся круглый стол по теме информационной безопасности детей в сети интернет с участием представителей: департамента информатизации Тюменской области, регионального информационно-образовательного центра, "Лаборатории Касперского", председателя комитета по экономической политике и природопользованию Тюменской областной думы, главного внештатного педагога-психолога Тюменской области, уполномоченного по правам ребенка в Тюменской области, заместителя председателя комитета Тюменской областной думы по социальной политике, родительского сообщества. На нем участники отметили большую актуальность темы детской кибербезопасности и выразили положительные ожидания от реализации проекта в регионе.

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Первый "родительский" ключ от Kaspersky Safe Kids вручили маме первоклассника на "Инфотех-2020"

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