"ЮТэйр" рассчитается с "Россией" через 35 лет

Авиакомпания "ЮТэйр" полностью рассчитается по долгам с банком "Россия" через 35 лет, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Мировое соглашение сторон утвердил Арбитраж Москвы. 30% долга (154,4 млн руб.), а также проценты по ставке 6,25% годовых, начисляемые, начиная с 30 апреля 2023 г., перевозчик вернёт в 2023-29 гг. 70% долга (360,2 млн руб.) "ЮТэйр" переведёт одним платежом 30 октября 2055 г. На большую часть долга, начиная с даты утверждения соглашения (23 октября 2020 г.), начисляются проценты по ставке 0,01% годовых, которые надо выплачивать дважды в год – 30 апреля и 31 октября.

Как сообщало Накануне.RU, "ЮТэйр" находился в процессе переговоров с банками о реструктуризации долгов. Перевозчик допустил повышение ставки в 12-летнем синдикате (23,7 млрд руб.) с 0,01% до 9% после достижения определенных уровней отношения долга к доналоговой прибыли. Также авиакомпания предлагала разбить семилетний кредит на две части в соотношении 40 на 60. При этом 40% кредита авиакомпания предлагала продлить до 35 лет под 0,01%, а оставшуюся большую часть — до 10 лет под 7,5%. Добавим, в суды поступают иски о банкротстве авиакомпании. Также стало известно, что "ЮТэйр" на фоне кризиса сокращает авиапарк.