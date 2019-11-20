Министр транспорта РФ: "ЮТэйр" нужен новый инвестор. И повышение качества менеджмента

Глава Минтранса РФ Евгений Дитрих заявил, что финансовое положение авиакомпании "ЮТэйр" стабильно, однако для выхода из пике ей нужен новый инвестор.

Министр транспорта рассказал "РБК", что ситуация с перевозчиком является "непростой", однако при этом финансовое положение авиакомпании стабильно. У компании есть ресурсы обслуживать долги перед кредиторами.

"Сегодня никаких критических явлений, развития ситуации в негативной плоскости мы не видим. "ЮТэйр" "нужен дополнительный инвестиционный взнос, возможно, нужен (новый) инвестор. Мы бы, конечно, считали, что качество менеджмента компании тоже должно быть улучшено", - сказал министр.

Как сообщало Накануне.RU, "ЮТэйр" находится в процессе переговоров с банками о реструктуризации долгов. Перевозчик допустил повышение ставки в 12-летнем синдикате (23,7 млрд руб.) с 0,01% до 9% после достижения определенных уровней отношения долга к доналоговой прибыли. Также авиакомпания предлагает разбить семилетний кредит на две части в соотношении 40 на 60. При этом 40% кредита авиакомпания предлагает продлить до 35 лет под 0,01%, а оставшуюся большую часть — до 10 лет под 7,5%. Добавим, в суды поступают иски о банкротстве авиакомпании. Например, компания "Флэш лайт капитал", которой ранее отказали в иске о банкротстве перевозчика, подала в югорский Арбитраж второй аналогичный документ. Позже стало известно, что "ЮТэйр" на фоне кризиса сокращает авиапарк.