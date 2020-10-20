20 Октября 2020
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убийство летчика в Екатеринбурге (2020) | Фото: sverdlovsk.sledcom.ru

Пропавший в Екатеринбурге летчик из Якутска мог быть убит

28-летний летчик из Якутска Руслан Валеев, пропавший в Екатеринбурге, мог быть убит. Возбуждено и расследуется уголовное дело.

Напомним, Валеев пропал неделю назад, 13 октября. Сообщалось, что в последний раз его видели в Октябрьском районе уральской столицы. К розыску были привлечены поисковые отряды и добровольцы.

Тело летчика было обнаружено сегодня утром в центре Екатеринбурга за гаражами. Мужчину нашел охранник жилого комплекса, расположенного напротив.

Родственники Руслана Валеева опознали его. Свои проверки по факту случившегося начали полиция и Следственный комитет.

убийство летчика в Екатеринбурге(2020)|Фото: sverdlovsk.sledcom.ru

Как сообщили Накануне.RU в СКР по Свердловской области, по итогам проверочных мероприятий возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство). Как уточнили в ведомстве, это сделано для того, чтобы наиболее тщательно разобраться в обстоятельствах случившейся трагедии.

Сейчас по делу допрашиваются свидетели. Также назначается комплекс необходимых экспертиз.

убийство летчика в Екатеринбурге(2020)|Фото: sverdlovsk.sledcom.ru

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Пропавший в Екатеринбурге летчик из Якутска мог быть убит

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Теги: летчик, убийство, дело, СКР



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