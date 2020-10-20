В Екатеринбурге нашли тело пропавшего неделю назад летчика из Якутска

В Екатеринбурге нашли тело 28-летнего летчика из Якутска Руслана Валеева. Родственники мужчины уже опознали его.

Валеев пропал неделю назад, 13 октября. Сообщалось, что в последний раз его видели в Октябрьском районе уральской столицы. К розыску были привлечены поисковые отряды и добровольцы.

"Найден, погиб. Искренние соболезнования близким", - сообщили Накануне.RU в добровольческом поисковом отряде "Прорыв".

Как сообщил глава пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых, тело пропавшего обнаружено сегодня утром в центре Екатеринбурга за гаражами. По его словам, мужчину нашел охранник жилого комплекса, расположенного напротив.

"Тревожное сообщение в дежурную часть поступило в 9.49. На место происшествия полиция пригласила родных пропавшего человека, и они опознали его. Сейчас на месте трагедии работают сыщики уголовного розыска и служебно-розыскная собака по кличке Линч. Оперативной группой руководит начальник отдела полиции №7 Андрей Киселев, полицейские работают вместе с коллегами из СК. Все собранные по данному факту материалы органы МВД передали в региональный Следственный комитет для принятия процессуального решения", - отметил полковник Горелых.

Как сообщили Накануне.RU в СКР по Свердловской области, тело 28-летнего мужчины нашли в районе улицы Розы Люксембург. Согласно предварительным данным проверки, это летчик, который ранее прилетел в Екатеринбург из Якутии в командировку.

"Проведен осмотр места происшествия, принимаются меры к установлению и опросу возможных очевидцев. Тело умершего мужчины будет направлено для проведения судебной экспертизы в целях установления давности и точной причины смерти", - добавили в ведомстве.