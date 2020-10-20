20 Октября 2020
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екатеринбург аэропорт кольцово (2011) | Фото: Накануне.ru

В Екатеринбурге не будут ограничивать авиасообщение с другими российскими городами

В Екатеринбурге не планируется ограничения авиасообщения с другими российскими городами. Об этом заявил заместитель руководителя регионального оперативного штаба по профилактике коронавируса Павел Креков.
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Ранее ряд СМИ сообщил, что власти якобы рассматривают вопрос ограничения пассажирских авиаперевозок между Свердловской областью и другими субъектами РФ. Однако, как заявил Креков, в данный момент региональный оперштаб не готовит каких-либо предложений по ограничению полетов как из Екатеринбурга, так и в саму столицу Урала.

"Федеральный оперативный штаб также не обсуждает с регионом какие-либо запреты на авиаперевозки. При строгом соблюдении всех противоэпидемических мер в аэропорту Кольцово и на бортах воздушных судов жители Свердловской области могут в достаточно безопасных условиях совершать личные и деловые поездки", - заверил Павел Креков, чьи слова приводит областной оперштаб.

Напомним, суточное количество зараженных COVID-19 на территории Среднего Урала продолжает постепенно расти. В понедельник было зарегистрировано 249 новых случаев заболевания, 155 из них – в Екатеринбурге.

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В Екатеринбурге не будут ограничивать авиасообщение с другими российскими городами

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Теги: полеты, города, Россия, Екатеринбург



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