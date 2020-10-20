В Екатеринбурге не будут ограничивать авиасообщение с другими российскими городами

В Екатеринбурге не планируется ограничения авиасообщения с другими российскими городами. Об этом заявил заместитель руководителя регионального оперативного штаба по профилактике коронавируса Павел Креков.

Ранее ряд СМИ сообщил, что власти якобы рассматривают вопрос ограничения пассажирских авиаперевозок между Свердловской областью и другими субъектами РФ. Однако, как заявил Креков, в данный момент региональный оперштаб не готовит каких-либо предложений по ограничению полетов как из Екатеринбурга, так и в саму столицу Урала.

"Федеральный оперативный штаб также не обсуждает с регионом какие-либо запреты на авиаперевозки. При строгом соблюдении всех противоэпидемических мер в аэропорту Кольцово и на бортах воздушных судов жители Свердловской области могут в достаточно безопасных условиях совершать личные и деловые поездки", - заверил Павел Креков, чьи слова приводит областной оперштаб.

Напомним, суточное количество зараженных COVID-19 на территории Среднего Урала продолжает постепенно расти. В понедельник было зарегистрировано 249 новых случаев заболевания, 155 из них – в Екатеринбурге.