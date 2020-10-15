15 Октября 2020
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аэропорт, Кольцово (2019) | Фото:Накануне.RU

Пассажиропоток в аэропорту Екатеринбурга из-за коронавируса упал на 45,8%

Екатеринбургский аэропорт Кольцово подвел итоги работы за девять месяцев 2020 года. Из-за пандемии коронавируса число пассажиров заметно уменьшилось.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Кольцово, снижение пассажиропотока зафиксировано как на российских, так и на международных направлениях. Так, с января по сентябрь текущего года аэропорт обслужил свыше 2,7 млн пассажиров, что на 45,8% ниже показателей минувшего года. При этом внутренними направлениями воспользовались 2,4 млн человек.

В Кольцово отмечают увеличение числа рейсов в туристически привлекательные города России, такие как Горно-Алтайск и Калининград. Значительное увеличение пассажиропотока (+98% к девяти месяцам 2019 года) зафиксировано на маршруте "Екатеринбург - Ростов-на-Дону". Основным фактором роста стало открытие с 1 августа международного авиасообщения из ростовского аэропорта Платов.

екатеринбург аэропорт кольцово самолёт а-320 авиакомпания уральские авиалинии(2018)|Фото: Накануне.ru

Также в этом году уральцы стали больше летать в Калининград (+76%), Казань (+67%) и Анапу (+40%). А в пятерку наиболее популярных российских маршрутов в январе-сентябре вошли Москва, Сочи, Санкт-Петербург, Симферополь и Анапа.

Как отмечают в Кольцово, закрытие международного авиасообщения из Екатеринбурга привело к существенному спаду пассажиропотока на международных авиалиниях: по итогам девяти месяцев он достиг -81% к аналогичному периоду прошлого года. При этом небольшой трафик за рубеж обеспечивался вывозными рейсами в страны СНГ – c 23 марта на них было обслужено свыше 23 тыс. пассажиров.

Напомним, в конце сентября пункт тестирования на коронавирус в екатеринбургском аэропорту перешел на круглосуточный режим работы.

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Пассажиропоток в аэропорту Екатеринбурга из-за коронавируса упал на 45,8%

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Теги: Кольцово, пассажиры, аэропорт, Екатеринбург



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